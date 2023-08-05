Haber: Beyza Betül Cihan

Edinilen son bilgilere göre, E.A. (40) adlı bir şahıs, kocasıyla henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden evde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda, E.A., mutfaktan aldığı bıçakla kocası Emrah A.'yı ağır şekilde yaraladı.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Emrah A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra hızla hastaneye sevk etti. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emrah A., tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve şüpheli E.A.'yı gözaltına aldı. Emniyet merkezine götürülen E.A.'nın sorgusu devam ediyor.