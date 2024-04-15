Korkut, dünyada büyük ilgi gören evcil hayvan sigortasına Türkiye'de de 2015'ten beri talep olduğunu söyledi.

Bu sigortanın, kedi ve köpek gibi evcil hayvanların ihtiyaç duyduğu sağlık ve bakım hizmetlerini bütçeyi zorlamadan karşıladığına işaret eden Korkut, "Sigorta şirketlerine göre yaş sınırı değişmekle birlikte 6 aylıktan büyük, 10 yaşından küçük kedi ve köpekler için evcil hayvan sigortası yapılabiliyor." diye konuştu.

Korkut, bu sigortanın, acil sağlık giderleri, evcil hayvanın kaybolması durumunda arama ilanı ve ödülü, kişilere karşı mali mesuliyet, trafik kazaları, yüksekten düşme, cisim yutulması ya da batması, böcek sokması, donma, boğulma, başka bir hayvanın neden olacağı yaralanmalar gibi geniş teminat kapsamına sahip olduğunu anlattı.

Son yıllarda evcil hayvan sahiplenmede artış gözlemlediklerini aktaran Korkut, "Ekonomik nedenlerle evcil hayvan sahipleri zaman zaman zorlanıyor. Bu durumda sigorta şirketlerinin evcil havyan sigorta paketi devreye giriyor. Hayvan sahipleri riskler karşısında partili dostlarını sigortalayarak güvenceye alıyor. Beklenmeyen acil durumlarda maliyetleri düşünmelerine gerek kalmadan anlaşmalı veteriner hekimlere başvurabilirler. Sigortanın maliyeti ise evcil hayvanınızın yaşına, ırkına ve barındırdığı sağlık risklerine göre değişiklik gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Siber saldırı için de sigorta bulunuyor

Korkut, sektörde güncel gelişmelere bağlı olarak sigorta çeşitliliğinin de arttığını bildirerek, siber güvenlik, parametrik, bina tamamlama, devlet destekli ticari alacak ve sorumluluk gibi alanlardaki sigortaların da son dönemde ilgi çektiğini söyledi.

Bu sigortaların gelecekte daha da gelişeceğine ve Türkiye'de bu sigorta branşlarına yönelik talebin artacağına işaret eden Korkut, şu ifadeleri kullandı:

"Siber sigorta, bir kuruluşun veya bireyin siber saldırılar, veri ihlalleri ve diğer siber risklerden kaynaklanan maddi zararlarını korumak için tasarlandı. Bu tür sigortalar, siber güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlamak için tasarlanmış geleneksel sigorta poliçelerine benzer şekilde çalışıyor. Siber sigorta poliçeleri, belirli bir siber olayın meydana gelmesi durumunda zararları karşılamak için ödeme yapıyor. Parametrik sigortalarda ise geleneksel sigorta poliçelerinden farklı olarak belirli bir olayın gerçekleşmesi durumunda ödeme yapılmıyor. Parametrik sigortalar, bir riski ölçmek için belirli bir parametreyi, örneğin doğal afetin yoğunluğunu, bir endeks değerini veya hava koşullarını kullanıyor ve bu parametrenin belirli bir eşiği aştığı durumlarda ödeme yapıyor."

Korkut, farklı sigorta branşlarının bireylerin ve işletmelerin çeşitli risklere karşı koruyarak, finansal güvenliklerini artıracağını kaydetti.