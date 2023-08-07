Haber: Beyza Betül Cihan

Rize'nin Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 24 Temmuz tarihinde yaşanan ve 1 kişinin ölümüne neden olan ev sahibi ve kiracı arasındaki kavganın ardından, ağır yaralanan Sedat Simavi Sarı'nın 14 günlük yaşam mücadelesi sona erdi.

Olay, teyzesinin evden çıkmasını isteyen ev sahibi Mücahit Kazancı ile yaşanan tartışmanın ardından geldi. Halil İbrahim Ak, sorunu çözmek amacıyla binaya gitti ve tartışma tekrar alevlendi. Tartışmanın şiddetlenmesiyle Mücahit Kazancı bıçakla saldırmış ve Halil İbrahim Ak hayatını kaybetmişti. Aynı olayda ağır yaralanan Sedat Simavi Sarı ve Miraç B. ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaneye götürülmüştü.