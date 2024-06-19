Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada dörderli 6 grupta mücadele eden 24 takım 12 maç yaptı.

İlk müsabakaların ardından Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Romanya ve Türkiye gruplarda liderlik koltuğuna oturdu.

Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası macerası Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası macerası

Sonuçlar ve grupların puan durumları şöyle:

A Grubu

Almanya-İskoçya: 5-1

Macaristan-İsviçre: 1-3

Takım O G B M A Y AV. P
Almanya 1 1 0 0 5 1 4 3
İsviçre 1 1 0 0 3 1 2 3
Macaristan 1 0 0 1 1 3 -2 0
İskoçya 1 0 0 1 1 5 -4 0

B Grubu

İspanya-Hırvatistan: 3-0

İtalya-Arnavutluk: 2-1

Takım O G B M A Y AV. P
İspanya 1 1 0 0 3 0 3 3
İtalya 1 1 0 0 2 1 1 3
Arnavutluk 1 0 0 1 1 2 -1 0
Hırvatistan 1 0 0 1 0 3 -3 0

C Grubu

Slovenya-Danimarka: 1-1

Sırbistan-İngiltere: 0-1

Takım O G B M A Y AV. P
İngiltere 1 1 0 0 1 0 1 3
Danimarka 1 0 1 0 1 1 0 1
Slovenya 1 0 1 0 1 1 0 1
Sırbistan 1 0 0 1 0 1 -1 0

D Grubu

Polonya-Hollanda: 1-2

Avusturya-Fransa: 0-1

Takım O G B M A Y AV. P
Hollanda 1 1 0 0 2 1 1 3
Fransa 1 1 0 0 1 0 1 3
Polonya 1 0 0 1 1 2 -1 0
Avusturya 1 0 0 1 0 1 -1 0

E Grubu

Romanya-Ukrayna: 3-0

Belçika-Slovakya: 0-1

Takım O G B M A Y AV. P
Romanya 1 1 0 0 3 0 3 3
Slovakya 1 1 0 0 1 0 1 3
Belçika 1 0 0 1 0 1 -1 0
Ukrayna 1 0 0 1 0 3 -3 0

F Grubu

Türkiye-Gürcistan: 3-1

Portekiz-Çekya: 2-1

Takım O G B M A Y AV. P
Türkiye 1 1 0 0 3 1 2 3
Portekiz 1 1 0 0 2 1 1 3
Çekya 1 0 0 1 1 2 -1 0
Gürcistan 1 0 0 1 1 3 -2 0
Kaynak: AA