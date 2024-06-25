Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te E Grubu'nda bulunan iki takım yarın son grup maçına çıkacak.

Stuttgart Arena'da yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise İsveç'ten Glenn Nyberg olacak.

Grupta 4 takımda üçer puanda

Ukrayna ve Belçika, geride kalan 2 maçta birer galibiyet elde etti.

Gruba 1-0'lık Slovakya yenilgisiyle başlayan Belçika, ikinci maçında Romanya'yı 2-0 mağlup etti. Ukrayna ise ilk karşılaşmada Romanya'ya 3-0 yenilirken ikinci mücadelede Slovakya'yı 2-1 yendi.

Mücadele eden 4 takımın da üçer puanda olduğu E Grubu'nda Romanya ilk sırayı alırken, ardından Belçika, Slovakya ve Ukrayna sıralandı.

Grupta aynı saatte başlayacak mücadede Slovakya ile Romanya karşılaşacak. Adını son 16 turuna yazdıracak takımlar iki müsabakanın ardından belli olacak.

İki takım ilk kez karşılaşacak

İki ekip tarihlerinde ilk kez birbiriyle mücadele edecek.

Belçika ile SSCB'nin dağılmasının ardından 1992'de bağımsızlığını kazanan Ukrayna, daha önce hiçbir maçta karşı karşıya gelmedi.

Yarınki müsabaka, iki ekibin ilk randevusu olacak.

Belçika'da Lukebakio cezalı

Belçika, yarınki müsabakada Dodi Lukebakio'dan yararlanamayacak.

Geride kalan 2 müsabakada 2 sarı kart gören Lukebakio, cezası nedeniyle yarınki maçta sahaya çıkamayacak.

Belçika'da Orel Mangala ve Youri Tielemans, Ukrayna'da ise Yukhym Konoplia ile Roman Yaremchuk, sarı kart sınırında bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

İki takımın yarınki karşılaşmaya şu kadrolarla çıkması bekleniyor:

Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Mykolenko, Tsygankov, Shaparenko, Brazhko, Mudryk, Yaremchuk.

Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Tielemans, Onana, De Bruyne, Doku, Lukaku, Bakayoko.