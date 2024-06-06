Dünya Kupası tarihinde 3 kez final oynamasına rağmen mutlu sona ulaşamayan, Avrupa Şampiyonası'nda ise tek zaferini 1988'de yaşayan Hollanda, 36 yıl sonra bu başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

D Grubu'nda Fransa, Polonya ve Avusturya ile mücadele edecek Hollanda'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Ronald Koeman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı "Portakallar", elemelerde B Grubu'nu Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak Almanya bileti aldı.

Grupta oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Hollanda, 18 puan topladı.

İki mağlubiyetini de Fransa karşısında alan "Portakallar", 17 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 7 gol gördü.

Hollanda Milli Takımı'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Sonuçlar:

Fransa-Hollanda: 4-0

Hollanda-Cebelitarık: 3-0

Hollanda-Yunanistan: 3-0

İrlanda Cumhuriyeti-Hollanda: 1-2

Hollanda-Fransa: 1-2

Yunanistan-Hollanda: 0-1

Hollanda-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0

Cebelitarık-Hollanda: 0-6

Puan durumu:

O G B M Puan 1 Fransa 8 7 1 0 22 2 Hollanda 8 6 0 2 18 3 Yunanistan 8 4 1 3 13 4 İrlanda Cumhuriyeti 8 2 0 6 6 5 Cebelitarık 8 0 0 8 0



Öne çıkan oyuncuları

Yıllar boyunca futbol dünyasına kazandırdığı Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Ruud Gullit, Marco van Basten ve Ronald Koeman gibi birçok isimle dikkati çeken Hollanda'nın kadrosunda önemli oyuncular yer alıyor.

"Portakallar"ın savunmasında kaptan Virgil van Dijk ile Matthijs de Ligt öne çıkarken, orta sahada Frenkie de Jong'un sorumluluk alması bekleniyor.

Memphis Depay, Cody Gakpo, Xavi Simons ve Wout Weghorst ise Hollanda'nın hücum hattında katkı sağlamasını beklediği isimler olarak öne çıkıyor.

Gakpo ve Weghorst, elemelerde kaydettiği üçer golle "Portakallar"ın EURO 2024 bileti almasında önemli rol oynadı.

Kadro

Kaleci: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton).

Defans: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Girona), Stefan de Vrij (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Denzel Dumfries (Inter), Matthijs de Ligt (Bayern Münih), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool).

Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (Milan), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (Leipzig), Joey Veerman (PSV), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq).

Forvet: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atletico Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (Hoffenheim).

Turnuva geçmişi

Hollanda Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 10 kez mücadele etti.

Bir kez şampiyon olma başarısı gösterdiği turnuvada 39 maça çıkan "Portakallar", 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Son olarak EURO 2020'de boy gösteren Hollanda, şampiyona tarihi boyunca 65 gol attı, kalesinde 41 gol gördü.

Hollanda'nın Avrupa Şampiyonası geçmişi şöyle:

1976 - Üçüncülük

1980 - Grup aşaması

1988 - Şampiyon

1992 - Yarı final

1996 - Çeyrek final

2000 - Yarı final

2004 - Yarı final

2008 - Çeyrek final

2012 - Grup aşaması

2020 - Son 16 turu

Maç takvimi

Hollanda'nın EURO 2024 D Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

16 Haziran Pazar:

16.00 Polonya-Hollanda (Volkspark Stadı-Hamburg)

21 Haziran Cuma:

22.00 Hollanda-Fransa (Leipzig Stadı-Leipzig)

25 Haziran Salı:

19.00 Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat Stadı-Berlin)