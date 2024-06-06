Organizasyonda D Grubu'nda yer alan Avusturya, finallere kalmak için Hollanda, Fransa ve Polonya ile mücadele edecek.

Alman teknik direktör Ralf Rangnick'in 2022 yılında göreve başladığı Avusturya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Rangnick yönetimindeki Avusturya, elemelerde Belçika, İsveç, Azerbaycan ve Estonya ile mücadele etti.

F Grubu'nda çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan ve elemelerde 19 puan toplayan Avusturya, Belçika'nın ardından ikinci sırada EURO 2024 bileti aldı. Rakip fileleri 17 kez havalandıran Avusturya, kalesinde 7 gole engel olamadı.

Şampiyona hazırlıkları kamsamında mart ayında Türkiye ile karşılaşan Avusturya, maçı 6-1 kazanarak turnuva öncesi "gövde gösterisi" yaptı.

Avusturya, eleme grubunda şu sonuçları aldı:

Avusturya-Azerbaycan: 4-1

Avusturya-Estonya: 2-1

Belçika-Avusturya: 1-1

Avusturya-İsveç: 2-0

İsveç-Avusturya: 1-3

Avusturya-Belçika: 2-3

Azerbaycan-Avusturya: 0-1

Estonya-Avusturya: 0-2

Puan durumu:

O G B M P 1 Belçika 8 6 2 0 20 2 Avusturya 8 6 1 1 19 3 İsveç 8 3 1 4 10 4 Azerbaycan 8 2 1 5 7 5 Estonya 8 0 1 7 1

Rangnick'in "sistem takımı"

Avusturya, kadrosunda sonuca direkt etki eden yıldız oyuncu bulunmasa da Ralf Rangnick'in takıma kazandırdığı "disiplinli oyun" özelliğiyle dikkati çekiyor.

Avrupa Şampiyonası elemelerindeki tek yenilgisini Belçika'ya karşı yaşayan ve sonrasında hazırlık maçında Türkiye'yi farklı yenen Avusturya, güçlü orta sahasıyla öne çıkıyor.

Borussia Dortmund'dan Marcel Sabitzer, Hoffenheim'dan Florian Grillitsch, Bayern Münih'ten Konrad Laimer ve Christoph Baumgartner, rakiplerin sahada işini zorlaştıran önemli oyuncular olarak kadroda göze çarpıyor.

Inter'de bu sezon kiralık forma giyen Marko Arnautovic ve Freiburg'dan Michael Gregoritsch ise Avusturya'nın turnuvada gol ayakları olacak.

Elemelerde Sabitzer 4, Baumgartner ve Gregoritsch ise 3'er golle skora katkı yaptı.

Aday kadro:

Kaleci: Tobias Lawal (LASK), Patrick Pentz (Brondby), Heinz Lindner (Union Saint-Gilloise), Niklas Hedl (Rapid Wien)

Defans: Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach), Stefan Posch (Bologna), Maximilian Wöber (Borussia Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Freiburg), Kevin Danso (Lens), Phillipp Mwene (Mainz 05), Flavius Daniliuc (Salzburg), Gernot Trauner (Feyenoord), Leopold Querfeld (Rapid Wien)

Orta saha: Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Christoph Baumgartner (Leipzig), Konrad Laimer (Bayern Münih), Florian Kainz (Köln), Nicolas Seiwald (Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alexander Prass (Sturm Graz), Matthias Seidl (Rapid Wien), Thierno Ballo (Wolfsburg)

Forvet: Marko Arnautovic (Inter), Michael Gregoritsch (Freiburg), Andreas Weimann (West Bromwich Albion), Patrick Wimmer (Wolfsburg), Marco Grüll (Rapid Wien), Maximilian Entrup (Hartberg)

Turnuva geçmişi

Şampiyonada daha önce 3 kez yer alan Avusturya Milli Takımı, en önemli başarısını 2020'de gruptan çıkarak elde etti.

Katıldığı diğer iki turnuvaya grup aşamasında veda eden Avusturya, kupa tarihinde oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez havalandıran Avusturya, 12 gol yedi.

Avusturya'nın turnuva geçmişi şöyle:

2008 - Grup aşaması

2016 - Grup aşaması

2020 - Son 16 turu

Maç takvimi

Avusturya'nın EURO 2024 D Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

17 Haziran Pazartesi:

22.00 Avusturya-Fransa (Düsseldorf Arena-Düsseldorf)

21 Haziran Cuma:

19.00 Polonya-Avusturya (Berlin Olimpiyat Stadı-Berlin)

25 Haziran Salı:

19.00 Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat Stadı-Berlin)