İstanbul

Grubunu lider olarak tamamlayan Türkiye'nin 2. torbada yer aldığı kura çekimi, Almanya'nın Hamburg kentinde 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Torbalarda şu takımlar yer alıyor:

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika

2. Torba: Türkiye, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, play-off'tan gelecek 3 takım

Play-off'tan 3 takım gelecek

Play-off etabına Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler kaldı. Bu takımlardan üçü mart ayında finaller için bilet alacak.

Play-off'larda A Yolu'na, Uluslar Ligi'nden sadece Polonya ve Galler katılmaya hak kazandı. Bu yolu 4 takıma çıkarmak için D Ligi'ndeki en iyi sıralamaya sahip Estonya eklendi.

Bosna Hersek ve İsrail, UEFA Uluslar Ligi gruplarını lider tamamladılar ve play-off'ta B Ligi Yolu'nda mücadele edecekler.

Uluslar Ligi'nde B gruplarında yer alan ülkelerden (Finlandiya, İzlanda, Ukrayna) biri, yarın çekilecek kurayla A Yolu'nu tamamlayan son takım olacak, diğer ikisi ise B Ligi'nde yer alacak.

Play-offlardaki eşleşmeler şöyle:

A Yolu: Polonya-Estonya, Galler-Finlandiya/İzlanda/Ukrayna

B Yolu: Bosna Hersek, İsrail, Finlandiya/İzlanda/Ukrayna

C Yolu: Gürcistan-Lüksemburg, Yunanistan-Kazakistan

Play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te, finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak. Eşleşmeler tek ayaklı olacak.

EURO 2024 Finalleri ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.