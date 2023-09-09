Ankara

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 6. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.

D Grubu 5. hafta maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan Türkiye, 6. hafta mücadelesini bay geçecek.

Elemelerde 6. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

B Grubu:

21.45 Yunanistan - Cebelitarık

21.45 İrlanda Cumhuriyeti - Hollanda

E Grubu:

19.00 Faroe Adaları - Moldova

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21.45 Arnavutluk - Polonya

G Grubu:

19.00 Karadağ - Bulgaristan

21.45 Litvanya - Sırbistan

H Grubu:

16.00 Kazakistan - Kuzey İrlanda

19.00 Finlandiya - Danimarka

21.45 San Marino - Slovenya

11 Eylül Pazartesi:

D Grubu:

19.00 Ermenistan - Hırvatistan

21.45 Letonya - Galler

J Grubu:

21.45 İzlanda - Bosna Hersek

21.45 Portekiz-Lüksemburg

21.45 Slovakya - Lihtenştayn

12 Eylül Salı:

A Grubu:

21.45 Norveç - Gürcistan

21.45 İspanya - Güney Kıbrıs Rum Kesimi

C Grubu:

21.45 İtalya - Ukrayna

21.45 Malta - Kuzey Makedonya

F Grubu:

21.45 Belçika - Estonya

21.45 İsveç - Avusturya

Grup I:

21.45 İsrail - Belarus

21.45 Romanya - Kosova

21.45 İsviçre - Andorra

AA