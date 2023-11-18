Ankara
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılan takımların belirlendiği eleme gruplarının 10. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.
Final vizesi almayı önceden garantileyen D Grubu lideri A Milli Futbol Takımı, Galler'e 21 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Cardiff City Stadı'nda konuk olacak.
Elemelerde 10. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
Yarın:
A Grubu:
22.45 İskoçya-Norveç
22.45 İspanya-Gürcistan
F Grubu:
20.00 Belçika-Azerbaycan
20.00 İsveç-Estonya
G Grubu:
17.00 Macaristan-Karadağ
17.00 Sırbistan-Bulgaristan
J Grubu:
22.45 Portekiz-İzlanda
22.45 Bosna Hersek-Slovakya
22.45 Lihtenştayn-Lüksemburg
20 Kasım Pazartesi:
C Grubu:
22.45 Ukrayna-İtalya
22.45 Kuzey Makedonya-İngiltere
E Grubu:
22.45 Çekya-Moldova
22.45 Arnavutluk-Faroe Adaları
H Grubu:
22.45 Kuzey İrlanda-Danimarka
22.45 Slovenya-Kazakistan
22.45 San Marino-Finlandiya
21 Kasım Salı:
B Grubu:
22.45 Yunanistan-Fransa
22.45 Cebelitarık-Hollanda
D Grubu:
22.45 Hırvatistan-Ermenistan
22.45 Galler-Türkiye
I Grubu:
22.45 Romanya-İsviçre
22.45 Andorra-İsrail
22.45 Kosova-BelarusKaynak: AA