Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, yılın başında Alman ekonomisinde toparlanmanın ardından, ikinci çeyreğe ilişkin ilk göstergelerin hala ekonomik gelişmenin devamı konusunda karışık bir tablo çizdiği belirtilerek, yılın başından bu yana sanayi, inşaat ve hizmet sağlayıcıları arasındaki duyarlılık göstergelerinde gözle görülür iyileşme ve iyileşen çerçeve koşullarının "gerçek" ekonomik verilere ancak yavaş yavaş yansıdığı aktarıldı.

Artan reel ücretler ve işleyen tedarik zincirleri gibi iyileşen koşullara rağmen perakende satışların şu ana kadar çok durgun seyrettiğinin ifade edildiği raporda, "Ancak önümüzdeki aylarda, 2006 Dünya Kupası'ndaki kadar olmasa da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından perakende, restoran ve konaklama gibi tüketiciyle ilgili sektörlerde geçici bir canlanma beklenmektedir." iifadelerine yer verildi.

Raporda, Alman ekonomisinde sürdürülebilir bir toparlanma için iç talepte geniş çaplı bir toparlanmanın yanı sıra dış ticaretten gelen daha somut itici güçlere de ihtiyaç olduğu belirtilerek, "Para politikasının gevşemeye başlaması ve bunun sonucunda şirketler ve özel hanehalkları için daha elverişli finansman koşullarının oluşmasıyla birlikte, Alman ürünlerine yönelik yurt dışı talebin ve dünya ticaretinin bundan faydalanması beklenmektedir." değerlendimesinde bulunuldu.

Ekonomideki toparlanmanın güney Almanya'daki sel felaketi nedeniyle tehdit altında olduğunun düşünülmediğinin aktarıldığı raporda, Bavyera ve Baden-Württemberg'deki sellerden etkilenen bölgelerdeki dramatik durumun, sanayide geçici üretim kesintilerine ve kısa süreli çalışmalara yol açmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

Raporda, "Ancak, geçmişte yaşanan benzer olayların da gösterdiği gibi, bu bölgesel kısıtlamaların ekonominin geneli üzerinde kalıcı bir etki yaratması pek olası değildir. Geçici üretim kayıpları, özellikle siparişlerin azalma eğiliminde olduğu ve kapasitelerin tam olarak kullanılmadığı durumlarda, genellikle nispeten hızlı bir şekilde telafi edilebilir." ifadeleri yer aldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası

Futbolda Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu, EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'da düzenlenecek.

Almanya'nın 10 şehri ve stadında gerçekleştirilecek EURO 2024 için gün sayılırken, turnuvanın ülkeye ekonomik ve tanıtım başta olmak üzere birçok fayda sağlaması bekleniyor.

Ev sahibi 10 Alman şehri, EURO 2024 için milyonlarca avro yatırım yaparken, yaklaşık 3 milyon taraftarların bir ay sürecek turnuva boyunca yapacakları yiyecek-içecek ve konaklama harcamaları sayesinde turizm geliri elde etmeyi ve imajlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Karşılaşmaların gerçekleştirileceği Münih, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig, Stuttgart, Köln ve Berlin, bu dönemde yurt içi ve dışından ziyaretçileri ağırlayacak.

Daha önce 1988'de Avrupa Futbol Şampiyonası'nın düzenlendiği Almanya, yeniden birleşmeden bu yana ilk kez Avrupa'nın en büyük futbol turnuvasına ev sahipliği yapacak.

FIFA Dünya Kupası da 2006'da Almanya'da düzenlenmişti.

Almanya Perakendeciler Birliği (HDE) Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024 için 3,8 milyar avroluk ek satış yapılacağını tahmin ediyor.

İmalat sektöründe kalıcı zayıflık

Alman ekonomisi, 2 yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek, teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu.

Ülke ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 24 Nisan'da "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.