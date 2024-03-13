TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın F Grubu'nda mücadele edeceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası müsabakalarının biletleri, sınırlı bir süre için "ilk gelen alır" prensibiyle UEFA'nın resmi internet sitesinde açılan "Yeniden Satış Platformu" aracılığıyla satışa sunulmuştur." ifadeleri yer aldı.

Taraftarlar, https://euro2024-resale.tickets.uefa.com/ adresi üzerinden bilet satın alabilecek. 24 saat boyunca aktif kalacak olan "Yeniden Satış Platformu", yarın 13.00 itibarıyla hizmete kapanacak.