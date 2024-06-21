Turnuvada B Grubu'nda ikinci maç takviminde Hırvatistan-Arnavutluk ve İspanya-İtalya karşı karşıya geldi.

Hırvatistan ve Arnavutluk büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

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İspanya ise İtalya karşısında, baştan sona oyun üstünlüğünü elinde tuttuğu mücadeleyi 1-0 kazandı.

İlk maçta Hırvatistan'ı 3-0, ardından İtalya'yı tek golle geçen İspanya topladığı 6 puanla son grup maçları öncesinde adını son 16 turuna yazdırdı.

Puan durumu

B Grubu'nda ikinci maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G B M AG YG AV Puan
İspanya 2 2 0 0 4 0 4 6
İtalya 2 1 0 1 2 2 0 3
Arnavutluk 2 0 1 1 3 4 -1 1
Hırvatistan 2 0 1 1 2 5 -3 1

Üçüncü maçların programı

B Grubu'nda üçüncü maçların programı TSİ şöyle:

24 Haziran Pazartesi:

22.00 Arnavutluk-İspanya (Düsseldorf Arena)

22.00 Hırvatistan-İtalya (Leipzig)

Kaynak: AA