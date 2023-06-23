TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, EUREKA 2023-24 Türkiye Dönem Başkanlığı, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın himayelerinde, Belçika'nın başkenti Brüksel'de resepsiyonla tanıtıldı.

EUREKA Genel Kurul toplantısında, EUREKA Başkanlığı, Ahmet Yozgatlı tarafından TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Müdürü İsmail Doğan'a devredildi. 1985'te kurulan EUREKA'nın tarihinde, ilk kez EUREKA başkanlığı, bir Türk temsilciden başka bir Türk temsilciye devredilmiş oldu.

TÜBİTAK ile EUREKA'nın rollerinin büyük ölçüde uyumlu

Resepsiyonda konuşan TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK ile EUREKA'nın rollerinin büyük ölçüde uyumlu olduğuna işaret ederek, EUREKA'nın KOBİ'ler, akademisyenler ve endüstriler de dahil olmak üzere çeşitli paydaşlara uluslararası işbirliği ile araştırma ve yeniliği teşvik etmede çok önemli rol oynadığını anlattı. EUREKA'nın, sınır ötesi iş birliklerini teşvik eden ve yenilikçi girişimlerin büyümesini sağlayan çok sayıda başarılı projeye olanak sağladığının altını çizen Mandal, Türkiye'nin başkanlık döneminde, öncelikle EUREKA enstrümanlarının etkinliğini geliştirmeyi hedefleyerek somut bir etki koymaya ve inovasyonu teşvik etmeye kararlı olduklarını kaydetti.

EUREKA Dönem Başkanlığı göreviyle 47 üyeli ağ ile EUREKA Derneği'nin başkanlığını yürütecek olan Türkiye, bu görevle önemli sorumluluklar ve yükümlülükler alırken, aynı zamanda ülkeye ciddi bir prestij kazandıracak. Türkiye'nin TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülecek olan EUREKA dönem başkanlığı görevi kapsamında Kasım 2023, Mart 2024 ve Haziran 2024'te TÜBİTAK ev sahipliğinde 3 büyük toplantı ve EUREKA üyesi ülkelerden firmaların katılacağı Küresel İnovasyon Zirvesi yapılacak. Sosyal etkinlikler ile desteklenen toplantılar, ülkenin Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin tanıtımı konusunda avantaj sağlayacak.

EUREKA

Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının, dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesini, ülkeler arasında ortak projeler oluşturulmasını ve yürütülmesini teşvik etmek için kurulan önemli bir uluslararası iş birliği platformu olarak bilinen EUREKA, 1985 yılında Türkiye'nin de içinde bulunduğu 18 Avrupa ülkesi ve AB Komisyonu tarafından kuruldu. Zaman içinde EUREKA ağının etkisinin ve işlevselliğinin artmasıyla Kanada, Güney Kore, Güney Afrika ve Singapur gibi Avrupa dışından ülkelerin de ağa dahil olmasıyla, üye sayısı 47'ye yükseldi.

Türkiye, 1998-1999 ve 2012-2013 yıllarında olmak üzere iki dönem EUREKA Dönem Başkanlığı görevini yürütmüştü.1985'ten bu yana EUREKA'da aktif şekilde faaliyet gösteren Türkiye, 2008-2021 yıllarında Türk ortaklı 976 proje önerisi ile en fazla proje ortaklığı kuran 11. ülke oldu. Bahse konu projeler, direkt veya eş finansman mekanizması ile değerlendirilip, finanse ediliyor ve izleniyor.