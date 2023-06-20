İSTANBUL- Cezayir, Azerbaycan, Bulgaristan, Kanada, Çin, Kolombiya, Çekya, Mısır, Fransa, Gürcistan, Almanya, Gana, Hindistan, İtalya, Kosova, Moldova, Nijerya, Portekiz, Katar, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, İspanya, BAE, İngiltere, Özbekistan gibi yaklaşık 30 ülkeden 200’ün üzerinde satın almacının katılım sağlayacağı fuarın konferans programı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve TCDD Taşımacılık destekleriyle İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.

Avusturya, Kanada, Çin, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, İran, İtalya, Japonya, Rusya Federasyonu, İspanya, İsviçre, Türkiye, A.B.D., Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık gibi 16 farklı ülkeden 200’ün üzerinde yerli ve yabancı katılımcının yanı sıra binlerce ziyaretçiyi ağırlamayı hedefleyen Türkiye’nin tek, dünyanın en büyük üçüncü demiryolu ve hafif raylı sistemler fuarı olan, kamu ve özel sektörün en çok kullanılan ürünlerine yer veren Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail, 2011 yılından bu yana Avrasya bölgesinde sektörün nabzını tutuyor. Mevcut ilişkilere ve yeni iş birliklerine olanak sağlayan fuar, Türkiye demiryolu endüstrisinin gelişimi için önemli bir misyon üstleniyor.

HABER: SELÇUK BULUT