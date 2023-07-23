Ankara

Tartu kentinde yapılan ve 21 etaptan oluşan mücadeleyi 2 saat 36 dakika 3,1 saniyede tamamlayan Rovanpera, sezonun 2'nci, WRC kariyerinin 10. birinciliğine ulaştı.

Podyumun diğer basamaklarına ise Hyundai Shell Mobis sürücüleri çıktı. Rovanpera'nın 52.7 saniye arkasındaki Thierry Neuville 2'nci, liderin 59.5 saniye gerisindeki Esapekka Lappi ise 3. oldu.

Son şampiyon Rovanpera, puanını 170'e çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fin sürücüyü, 115 puanla Elfyn Evans (Toyota Gazoo) ve 112 puanla Neuville takip etti.

WRC'nin 9. ayağı, 3-6 Ağustos tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek.

AA