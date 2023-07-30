Haber: Beyza Betül Cihan

Ankara'da kaldığı evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun davası, kamuoyunda büyük yankı uyandıran Aleyna Çakır davasıyla bağlantılı olarak gündemdeki yerini koruyor. Geçen yıl yaşanan olayla ilgili olarak şüpheli Ümit Uygun, 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ancak, Hankulu ailesinin Ümit Uygun'a verilen cezaya itirazı sonucunda dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf mahkemesi, Hankulu ailesinin itirazını değerlendirdi ve Ümit Uygun'un verilen cezasının onanmasına karar verdi. Bu kararın ardından Hankulu ailesi dosyayı temyiz etmeye karar vererek, dosya Yargıtay'a taşındı.

Ölümüyle gündemden düşmeyen Esra Hankulu'nun davası, toplumda büyük bir hassasiyetle takip ediliyor ve adaletin yerine gelmesi için yoğun bir ilgiyle bekleniyor. Hankulu ailesi, Yargıtay'dan gelecek son kararı beklerken, kamuoyu da davayı yakından takip ediyor.

Bu tür olaylar, toplumda adalet sisteminin güvenilirliğini ve etkinliğini sorgulama konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Olayın gelişmeleri, hukuki sürecin işleyişi ve adaletin sağlanması için tüm kesimlerin duyarlılık gösterdiği bir davranış sergilenmesi adına büyük önem taşıyor.