1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle binlerce esnaf, e-fatura uygulamasına geçmiş olacaktır. Esnafların dijital dönüşümü için “Esnaf Fatura Web Portal” hazırdır ve esnaflar geçişlerini yaparak kullanmaya başladı.

2022 yılında cirosu 3 milyon TL olan esnafların ve işletmelerin 1 Temmuz 2023 tarihinde e-fatura uygulamasına geçiş yapmak zorunda olduğunun altını çizen Kolaysoft Teknoloji Satış Yöneticisi Sıla Gül Ottan, şunları söyledi:

“TESK ve Kolaysoft Teknoloji arasında, e-Dönüşüm (e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter gibi) çözümlerine ilişkin iş birliği protokolü geçtiğimiz günlerde imzalandı. Protokol kapsamında esnaflar ve sanatkarlar, 1 Temmuz itibariyle en uygun koşullarla ilgili e-Dönüşüm uygulamalarına geçişlerini yapıyor olacaklardır. TESK’e bağlı esnaf ve sanatkarların; e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-defter gibi e-dönüşüm uygulaması süreçlerine ait bilgilerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’e ulaştırılması ve saklanması için Esnaf Fatura Web Portalı hazırdır ve esnaflar geçişlerini yaparak kullanmaya başladı.” dedi.

e-dönüşüm sürecinde ciddi sayıda mükellefin geçişi gerçekleşecek

Bu yıl ciddi sayıda mükellefin geçişinin olacağını ifade eden Kolaysoft Teknoloji Satış Yöneticisi Sıla Gül Ottan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu yıl, e-dönüşüm sürecinde ciddi sayıda mükellefin geçişi gerçekleşecektir. Burada, yıllık ciroların 3 milyona düşürülmesi elbette bu durumu etkiliyor. Sahada görünen bir diğer gerçek ise, mükelleflerin artık gönüllülük esasıyla geçişlerini yapmalarıdır. Kullanıcılarının teknolojiye kolay erişimi ve buna bağlı olarak e-faturanın rahatlığı, konforu, ekonomik ve hızlı olması gibi nedenler gönüllü olarak e-belgeye geçişleri artırıyor. Bu yıl zorunlu ve gönüllü olarak binlerce mükellefin, e- faturaya geçiş yapacağını öngörmekteyiz.” diye konuştu.

Tüzel kişiler için mali mühür, gerçek kişiler için e-imza bulunması gerekiyor

e-faturaya geçmeden önce tamamlanması gereken çalışmalar hakkında bilgiler veren Sıla Gül Ottan, şunları anlattı:

“e-faturaya geçişte, tüzel kişiler için mali mühür, gerçek kişiler için e-imza bulunması gerekiyor. Bu yüzden en geç Haziran ayı ortalarında gerekli çalışmaların yapılması zaruridir. Mali mühür veya e-imzası hazır bulunduran mükellefler, bize ulaştığında gerekli tüm başvuruları dakikalar içinde tamamlanarak, e-faturaya geçişleri gerçekleşmektedir. Esnaf Fatura Web Portal, esnaflarımızın e-fatura süreçlerini en kolay ve en uygun yönetebileceği platformdur. Henüz başvurusunu yapmayan esnaflarımız, “basvuru.esnaffatura.com” adresinden başvurularını yapabilirler veya 8502599090’ı arayarak işlemlerini tamamlatabilirler. Diğer bir önemli konu ise, e-faturaya geçiş zorunluluğu olduğu halde zamanında geçişlerini yapmayarak e-fatura yerine kağıt fatura kesen işletmeler, özel usulsüzlük cezası alabilirler.” şeklinde konuştu.

Hangi işletmeler, 1 Temmuz’da zorunluluk kapsamında bulunuyor

1) Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı), 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 1 Temmuz 2023’de e-fatura ve e-arşiv sistemine, 1 Ocak 2024 tarihinde e-defter uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir.

2) e-Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler tarafından, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarın 5 Bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler için 4.400 TL’yi aşması halinde, faturaların kağıt fatura yerine e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

3) e-Ticaret faaliyetinde bulunanlar; Gayrimenkul inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunanlar; Motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar, 1 Temmuz 2023'de e-fatura ve e-arşiv sistemine, 1 Ocak 2024 tarihinde e-defter uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir.