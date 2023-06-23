Eskişehir

Eskişehir Ticaret Borsası'nda (ETB) yılın ilk mahsulü arpanın getirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

ETB Başkanı Ömer Zeydan, etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni harman sezonunun üretici, tüccar ve sanayicilere, borsaya ve millete hayırlı olmasını diledi.

Zeydan, Eskişehir bölgesinin ilk arpa mahsulünü borsaya getirdiklerini ve sembolik satışının yapıldığını belirterek "Hem alıcımızı hem de ürünü üreten genç arkadaşımızı tebrik ediyorum." dedi.

Bu yıl rekolte artışı beklediklerini vurgulayan Zeydan, 23 milyon ton civarında üretim rakamı tahmin ettiğini aktardı.

Zeydan, üretimde rekor beklentisi olduğunu ifade ederek "Türkiye'nin yıllık ihtiyacı olan miktar yıllık 17,5-18 milyon ton. Bizim bu ürettiğimiz miktarı Türkiye'ye getireceğimiz gibi dışarıya ihraç etme imkanımız da var. Bu sene bereketli bir yıl. Fiyatlar da iyi. Ben tüm çevrelerin memnun olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıcakaya ilçesi Laçin Mahallesi'nden arpa getiren genç çiftçi Mehmet Akarsu de borsaya ilk mahsulü ulaştırmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Dua edilerek başlanan açık artırmada, 2023 hasat sezonunun ilk mahsul arpası Duranlar Tarım tarafından sembolik olarak kilogramı 60 liradan alındı. Çiftçi Akarsu'ya, Zeydan tarafından plaketi verildi.

İlk mahsul arpa, kurban kesiminin ardından açık artırmayı kazanan firmaya teslim edildi.

Programa, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş ile çiftçiler katıldı.

AA