ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kentte telefonla dolandırıcılık şikayetlerinin artması üzerine özel ekipler oluşturdu.

Ekipler, Irak Türkmeni Şirin M'nin, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler. Bu kişileri takip ediyoruz.", "Kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz kuyumcuda ele geçmiş." gibi ifadelerle 90 bin lira ve ziynet eşyalarının alınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Şüpheliler Ali Ç. ve Muhammet Ö'yü Ankara'da düzenledikleri operasyonda yakalayan ekipler, bu kişilerin yanlarında Şirin M'ye ait para ve altınları ele geçirdi.

Eskişehir'e getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Söz konusu para ve ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi.