Kariyeri boyunca Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinde futbol oynayan, 1996'da A Milli Futbol Takımı ile Avrupa Şampiyonası finallerine katılan ve toplam 21 kez milli takım forması giyen MHP'li Sancaklı, Türkiye'nin 22 Haziran'da Portekiz ile oynadığı maçı statta izlediğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nın, Avrupa'nın iyi takımlarında oynayanlarla Türkiye'de geçen sezonu iyi geçiren futbolculardan kurulu ve bireysel kalitesi çok yüksek bir ekip olduğunu belirten Sancaklı, "Portekiz maçında takım olarak oynayamadık. Portekiz'i eleştirenler var ama onlar Avrupa Şampiyonu olmuş bir takım. Bizdeki problem çok çabuk havaya girip çok çabuk yıkılıyoruz. Gürcistan maçından sonra iyi yönde abartılı yorumlar yaptık, Portekiz maçından sonra da tamamen olumsuz yönde abartlı yorumlar yapıldı." dedi.

"Portekiz maçından önce benim düşüncemi sorduklarında 'Bir puan çok iyi. Gruptan çıkmayı garantiliyoruz' demiştim." ifadesini kullanan Sancaklı, Türkiye'nin, yarınki Çekya karşılaşmasından 1 puan alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyeceğini, bu nedenle çok umutlu olduğunu dile getirdi.

Milli takımla ilgili özellikle sosyal medyadaki eleştirilere değinen Sancaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sosyal medyada yazılıp çizilenler, abartılan şeyler var. Milli takımı biraz daha az eleştirmek lazım. Çünkü takım hepimizin. Portekiz maçından sonra yaşanan tartışmalar var. Biz dışarıdan yorumluyoruz ama oyuncularla beraber yaşayan Montella. Herkesin biraz fazla eleştirildiğini düşünüyorum. Biraz daha az eleştirelim, yapıcı olalım. Bu çocuklar da okuyor yazılanları. Hocayı da eleştirdiğimiz taraflar olacak ama turnuvadan sonra yapalım. Ben yarınki maçtan çok umutluyum. Oyuncularımızın yüzlerinde de o motivasyonu gördüm. Yarın, Portekiz maçından daha iyi bir motivasyonla sahaya çıkacağımızı düşünüyorum. Son 16 turundan itibaren de çok güçlü takımlar var. Önce bir gruptan çıkalım, sonra maç maç oynayacağız. Bundan sonra milli takımın daha iyi ve daha motive olacağını düşünüyorum."

Çekya'nın fizik gücü yüksek ve duran toplarda etkili bir takım olduğuna dikkati çeken Sancaklı, "Hoca da ona göre taktik belirleyip kadro çıkaracaktır. Maçın başından sonuna kadar destekleyeceğiz. Statta olanlar statta, dışarda olan bizler de televizyon başında dua edeceğiz. Takımımızda kaliteli oyuncular var. Maçta onların 4'ü, 5'i iyi oynasın, herkesle başa baş oynarız." ifadelerini kullandı.

Sancaklı, yarın maç saatinde TBMM Genel Kurulunun çalışmalarına devam edip etmeyeceğine ilişkin de "Maç saatinde Genel Kurul ya ara verir ya da kapanır. Milli maç olursa akan sular durur." dedi.

Karaman: Kendilerini dış etkenlerden sıyırıp güçlü motivasyonla hazırlanmalılar

Türkiye'deki çeşitli kulüplerde futbol oynayan, kaptanlığını yaptığı A Milli Futbol Takımı formasını 36 kez terleten ve Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Rizespor ve Göztepe'de teknik direktörlük yapan İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman da Avrupa Şampiyonası'nın uzun süreli bir periyot olduğunu söyledi.

Yarın oynanacak Türkiye-Çekya maçı için skor tahmininde bulunulamayacağını belirten Karaman, "Çekya maçında daha bilinçli, hatalarından ders almış, daha iyi mücadele eden ve istediğini alan bir milli takımımız olacak. Gönlümüzden geçen milli takımımızın kazanmasıdır. Sportif açıdan bakınca skor tahmini yapmak çok sağlıklı değil. Biz yetenekli ve genç oyunculardan kurulu bir takımız. Takımımızın yetenekleri de bu maçta istediğimizi elde edecek kalibreye sahip. Geriye bir tek şey kalıyor; teknik kadro ve oyuncularımızın kendilerini dış etkenlerden sıyırıp olabildiğince güçlü bir motivasyonla maça hazırlamaları." değerlendirmesinde bulundu.

Portekiz maçının ardından A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Karaman, "Milli takımımızın başında yabancı bir teknik adam var. Bunu farklı bir periyotta ve zaman içerisinde değerlendirebilirsiniz ama şu an milli takımımızın antrenörüyse, onu, dünyanın en yetenekli hocası olarak göreceğiz." dedi.

Montella'nın aldığı kararlara ve tercihlerine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"Arda, çok kıymetli bir değerimiz. Son zamanlarda Arda'yla ilgili bir çatışma ortamı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu doğru bulmuyorum. Biz yeşil sahalardan gelmiş insanlarız. Zaman zaman oyuncumuzun antrenman bitiminde atacağı bir uzun mesafeli şuta bile, belli bir dönemden sonra yapacağı ekstra bir koşuya bile 'dur' deriz. Bu tamamen oyuncumuzu koruma odaklıdır. Milli takımımızın başında bulunan hoca da eminim ki Arda'yla ilgili yaptığı tasarruflarda onun kaç kilometre koşu yaptığı, kaç sprint attığı, kas durumunun ne olduğunu bizden daha iyi bilecek pozisyonda bir insandır. Bu nedenle eleştirileri biraz daha sağduyulu yapmak gerekir. Arda'nın ay-yıldızlı formamıza ilerleyen süreçte çok büyük hizmetleri olacak. Belki yarın da olacak."