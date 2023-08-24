Haber: Nihat İlikcioğlu

Yazar Serpil Kaya'nın 3.kitabı ''Esir Şehrin Aktörleri'' 21 Ağustos 2023 tarihinde ''Flora Kitap'' etiketi ile piyasaya çıktı.

İlk kitabı ''Gri Koza'nın Kelebekleri'' Aralık 2015 , İkinci kitabı ''Derin Nefes Sayıklamalar'' ise Nisan 2018 tarihinde yayınlanan Yazar, yeni kitabı ''Esir Şehrin Aktörleri'' ile tekrar okuyucularına kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşıyor.

Dramatik kurgusu ve derin hayâl gücü ile okuyuculara büyüleyici bir tiyatro metni havası solumayı vaadeden ''Esir Şehrin Aktörleri'' ''Flora Kitap'' etiketi ile yayınevinin kendi web sitesinden ve online kitap satış mağazalarından temin edilebilir.

ESİR ŞEHRİN AKTÖRLERİ - ARKA KAPAK YAZISINDAN

Omuzlarına dek dökülen gece rengi saçlarını bir makas darbesi ile kesip attı genç adam.

Oysa hayatta herşey böyle net bir biçimde kesip atılamıyordu.

Sadece siyah ve beyaz yoktu , griler de vardı en gerçekçi biçimde.

Zihninin karanlık arka odalarında kendisinden bir iz, bir nefes arıyordu Derin.

Kim bilir? Belki de henüz herşey bitmemişti?

Mutlaka umut dolu yarınlar, tutku dolu satırlar olmalıydı çok yakınlarda bir yerlerde.

Ona bir ''Nefes'' kadar uzaklıkta hem de.