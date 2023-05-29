İSTANBUL - Esenler Belediyesi Gençlik, Bilgi ve Hikmet Evleri’nde yıl sonu heyecanı yaşandı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen kapanış programında çocuklar yeteneklerini sergilediler. Esenler Belediyesi Gençlik, Bilgi ve Hikmet Evleri öğrencileri ile ailelerinin katıldığı şenlikte renkli görüntüler yaşandı. Öğrenciler bir bir sahneye çıkarak meziyetlerini gösterdiler. Gösterilerin ardından öğrencilere başarı sertifikası da verildi.

“Bugüne kadar yüz binlerce çocuğumuza hizmet verdik”

Kapanış programında konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Sizler, çocuklarınızın geleceğini bir sarraf hassasiyetiyle takip ederek, korumak, kollamak ve büyütmek için buradasınız; ben ise sizin o büyük heyecanınıza katkı sunmuş biri olarak heyecanınıza ortak olmak için buradayım” dedi. Salonun dolu olmasının kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen Göksu, “Evlatlarınıza sahip çıktığınız için sizlere, bu imkânların size ulaşmasını sağladıkları için de mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bilgi ve hikmet evlerimizde bugüne kadar yüz binlerce çocuğumuza hizmet verdik. Sınava hazırlanacaklara rehber olmaya çalıştık. Ahlakı, adaleti, inancı, kültürel değerleri bilen çocuklar olmaları için çabaladık. İnsanı insan yapan bütün değerleri bilmesi gereken bir nesil yetiştirmek için elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ESGEV kapanış programına katılan AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan da yaptığı konuşmada çocuklarını ESGEV’lere göndererek eğitimlerine takviye dersleri aldıran velilere teşekkür etti.

HABER: MERVE ELÇİ