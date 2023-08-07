İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hızlı tarama yöntemiyle tespit ettiği binalarda yıkım çalışmaları başladı. Ekipler, çalışmalar kapsamında Esenyurt’ta acil çökme riski bulunan 7 binadan birinin yıkımını gerçekleştirdi. Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1041. Sokak’ta bulunan ve 1997 yılında yapılan 5 katlı binanın yıkım çalışmaları sabahın erken saatlerinde başladı. Binanın bulunduğu sokağa gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak 6 dairenin bulunduğu binanın yıkımını tamamladı. Çalışmalara İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Murat Yün ve Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan katıldı. İlçedeki 6 riskli binanın da en kısa sürede yıkılacağını belirten yetkililer, riskli yapılardaki daire sahiplerine 18 ay, kiracılara ise 12 ay boyunca 4 bin 500 TL kira yardımında bulunacaklarını söyledi

HABER: MERVE ELÇİ