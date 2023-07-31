Haber: Beyza Betül Cihan

Esenyurt'ta orada asayiş ve huzur denetimi büyük bir katılımla gerçekleşti. Toplam 2 bin 112 polisin görev aldığı denetimde, 28 bin 890 şüpheli sorgulandı ve bu süreçte 16 silah ele geçirildi. Ayrıca, kesinleşmiş hapishane cezası olan 10 kişi ile birlikte gelen 86 aranan şüpheli ve 54 yoklama kaçağı yakalandı.

Trafiğin muhafazasına yönelik yapılan yataklar ise 354 araçta toplam 472 bin 835 lira cezai işlem düzeni ve 10 araç trafikten men edildi. Aynı şekilde, kurallara uymayan 18 işletmeye de idari işlem yapıldı.