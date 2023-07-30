İş yerine giden 4 kişi, tekel bayiindeki çalışan 3 kişiyle tartıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kasada duran tekel bayiisi çalışınanın çevresini saran saldırganlar önce tartışma çıkardı. Ardından silaha sarıldı. Tekel bayiindeki gençlere kurşun yağdırdı.

Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SALDIRGANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırganların kimlik bilgilerine ulaşıldı. Kısa süre sonra olaya karışan Samet Özer olduğu belirlenen şahıs polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı. Ayrıca saldırganların olaydan önce sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşım da dikkat çekti.

HABER:MERVE ELÇİ