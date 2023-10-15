İstanbul'un Esenler ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

Sabah saatlerinde evden yükselen dumanlar paniğe yol açtı.



Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bodrum katta çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

19 KİŞİ KURTARILDI

Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalarak dumandan etkilenen 19 kişi, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarıldı.

Burada sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vatandaşlardan 6'sı daha sonra hastaneye kaldırıldı.

EŞİYLE TARTIŞINCA YANGIN ÇIKARDI

Yangının bodrum katta yaşayan ve alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin eşiyle tartıştıktan sonra evin perdelerini yakması sonucu çıktığı öne sürüldü.

Yangın sırasında binada mahsur kalan vatandaşlardan biri gazetecilere, bodrum katta oturan kişinin yangını çıkartıp kapıyı kilitlediğini söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yangına neden olduğu öne sürülen kişiyi gözaltına aldı.