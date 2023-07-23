Kamuoyunun siyasetçi olarak tanıdığı Esen Ermiş Ertürk Çankaya (Ankaralı) iş dünyası ve cemiyet hayatının tanınan ismi aynı zamanda, yazar, profesyonel sporcu ve bir yetişkin erkek annesi. İngiltere’de eğitimini tamamladıktan sonra yurda dönen ve aile şirketlerinin uluslararası girişimlerini yöneten, Dünya markalarının lojistik partneri olan şirketler grubunu yöneten Esen hanım, Ankara’da yiyecek içecek sektöründe cemiyet hayatının yakından tanıdığı bir markayı da 2000’li yıllarda hayata geçirmiş ve daha sonra eğitimini aldığı siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler alanında iktidar partisinden teklif almış.” Vatanım benim için çok değerli o yüzden ülkeme hizmet etmek adına kabul ettim.” diyor Esen hanım ve şöyle devam ediyor” tepeden başlamadım hayatta hiçbir şeye aile şirketinde de en alttan başladım, siyasette de …Teşkilat yapılanmalarında saha da çalıştım çok güzel insanlarla tanıştım, daha sonra genel merkezden davet aldım ve ekonomi işleri başkan yardımcılığı yaptım.” dedi. Esen Ermiş Ertürk hanım kendisinin yazmış olduğu çok sayıda eser mevcut, siyaset bilimi, hazine ve maliye, girişimcilik konularında tecrübelerini akademik birikimiyle aktarmış. Eserlerini ücretsiz olarak internette yayınlamasının nedenini sorduk.” Herkesin bilgiye kolayca erişmesini arzu ettim. İnsanlarımızın okuma sevgisine katkı sunmak birazda “ diye cevapladı.Nasıl bu kadar şeye zaman buldunuz, nasıl başardınız bu kadar çok şeyi hem de her kesimde seviliyorsunuz bu en ilginç kısmı. Sırrı nedir? Samimiyet,saygı ve planlı yaşamak. Tabi bir de önceliklerinizi iyi belirlemek.Benim oğlum hep yanımda ,benimle büyüdü.Yurt dışı seyahatlerinden tehlikeli olan ülkeler hariç hep yanımda oldu o nedenle ,diplomatik yetenekleri, sosyal zekası ve dil yeteneği çok gelişti. En önemlisi biz tam bir ekibiz onunla artık liseli kocaman delikanlı. Ve o kadar sağlam bir karakteri var ki bazen oğlum olduğunu unutup,hayranlıkla fikirlerini dinlerken buluyorum kendimi. Allah herkesin evladın iyi insanlarla karşılaştırsın.Sahada herkes sizi neden seviyor dediniz o da şöyle ,ben inançlı bir insanım ve her inanca saygım sonsuz, bakış açınız ve insanlarla iletişiminiz bu saygı çerçevesinde olunca asgari müşterekte buluşuyorsunuz.” diyor Esen Hanım.