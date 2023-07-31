İSTANBUL - Daha önce AFAD Arama Kurtarma Akreditasyonu almaya hak kazanan ESAY birimi gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar sonucu bu kez de Arama Kurtarma Eğitmenliği Akreditasyonu almış oldu. Eyüpsultan Belediyesi Türkiye’de akredite olan ikinci ilçe belediyesi oldu.

ESAY Birimi Sivil Savunma Amiri Hasan Söker konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “AFAD Arama Kurtarma Eğitmenliği Akreditasyonu’nu tamamladık. Şu an AFAD koordinesinde, STK’ların veya kamu kurumlarının yeni kurulacak arama kurtarma ekiplerinin eğitimlerini yapacağız. Bunun yanı sıra ilçemizin ve komşu ilçelerimizdeki Destek AFAD Gönüllü eğitimleri yapmayı planlıyoruz. Bunun dışında bölgemizdeki okulları burada misafir ederek çocuklarımıza yönelik çeşitli eğitimler planlamaktayız”

“Çocuklarımız için küçük bir yangın eğitim alanımız var”

Hasan Söker yeni yapılan Eyüpsultan Belediyesi Afet Eğitim Merkezi ile ilgili ise şu bilgileri verdi: “Eğitim merkezimizde 6 farklı parkur bulunmakta. Afet bölgelerinde özellikle çok işimize yarayacak bir enkaz eğitim alanımız var. Onun dışında çocuklarımız için küçük bir yangın eğitim alanımız var. Bunun yanı sıra tahkimat eğitim alanı, çadır kurma ve kamp hazırlık alanı, kuyudan ve derinden kurtarma operasyonları için bir kuyu çalışma alanı var. Ayrıca bir eğitim kulemiz ve tırmanma duvarımız mevcut. Tırmanma duvarımız yaklaşık 14 metre. 4 farklı zorluk seviyesinde rotamız var. Kulemizin de en üst iniş seviyesi 14 metre. Serbest iniş – çıkış ve kule operasyonları yapılabilecek seviyede inşa edildi”

Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişan verilmişti

Bu başarılı çalışmaların ardından ESAY birimine, Nisan ayında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişan verilmişti. Depremin ilk gününden itibaren İskenderun Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına 13 personeliyle katılan Eyüpsultan Belediyesi’nin ESAY birimine nişanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay takdim etmişti.

Göktürk’te Afet Eğitim Merkezi

Eyüpsultan Belediyesi ESAY birimi tarafından profesyonel ve gönüllü ekiplerin yetiştirilmesi için Göktürk’te Afet Eğitim Merkezi’ni hazırladı. Merkezde 1 idari ofis, 35 kişilik eğitim sınıfı, çocuklara özel yangın istasyonu, kentsel arama kurtarma eğitim istasyonu, eğitim kulesi ve tırmanma duvarı, kuyu operasyonları eğitim istasyonu, tahkimat eğitim alanı, çadır ve kamp alanı hazırlık eğitim alanı bulunuyor.

Kule ve dağcılık eğitimleri verilecek

Afet Eğitim Merkezi’nde kentsel arama kurtarma eğitimleri, AFAD gönüllü eğitimleri, afet farkındalık eğitimleri, kule ve dağcılık eğitimleri verilecek.

HABER: MERVE ELÇİ