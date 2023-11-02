Ahmet Şanlı yaptığı açıklamada, "Bu ödülü almak, yılların emeği, ekibimizin tutkusu ve müşterilerimizin memnuniyetiyle yoğrulmuş bir başarının simgesidir. Saç ekimi, sadece bir estetik mesele değil, aynı zamanda kişinin özgüvenini ve sosyal yaşantısını da doğrudan etkileyen bir sağlık hizmetidir. Esah Clinic Turkey olarak amacımız, her bireyin ihtiyacına yönelik özel çözümler sunarak, onların yaşam kalitesini artırmak ve mutlu bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmaktır" dedi.

Esah Clinic Turkey’in ödül alması, sadece Ahmet Şanlı'nın kişisel başarısını değil, aynı zamanda saç ekimi ve tedavisi alanında Türkiye'nin uluslararası alanda yükselen prestijini de gözler önüne seriyor. Ahmet Bey, "Bu başarı, saç ekimi için Türkiye'yi tercih eden yüzlerce yabancı hastamızın güveninin bir göstergesi. Ülkemizin sağlık turizminde bir marka olmasının haklı gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Saç ekiminde estetik ve sağlık arasındaki hassas dengeyi gözeten Ahmet Şanlı ve Esah Clinic Turkey ekibi, gelişmiş teknikler ve kişiye özel tedavi planlarıyla, saç dökülmesi sorunu yaşayan herkes için en iyi çözümü sunmaya devam edecek. Bu ödül, Ahmet Şanlı'nın ve Esah Clinic Turkey’in, saç ekimi ve tedavi yöntemleri konusunda sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de öncü ve yenilikçi bir merkez olma yolunda ilerlediğinin bir kanıtıdır. Şanlı, "Saç ekimi düşünen herkese kapımız açık. Gelin, bu ödüllü uzmanlık ve deneyimle tanışın. Saçlarınızla yeniden barışmanın zamanı geldi" diyerek herkesi Esah Clinic Turkey’e davet ediyor.