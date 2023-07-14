Etkinlikler kapsamında, Palandöken Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Abdurrahman Gazi Kent Ormanı'nda Türk bayraklı doğa yürüyüşü düzenlendi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen gençler, yürüyüş öncesi bazı 15 Temmuz şehitlerinin isminin okunmasının ardından "Burada!" diyerek karşılık verdi.

Yaklaşık 2 kilometre boyunca yürüyen gençlere, sonrasında çorba ikramında bulunuldu.

Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Gözütok, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz kahramanları için düzenledikleri dev Türk bayrağı eşliğindeki yürüyüşe beklediklerinden daha fazla katılım olduğunu söyledi.

Gözütok, "Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin yüzyılı kahramanlarını anmak, gençlerin ecdadını yad etmek için bugünkü yürüyüşümüze yaklaşık 1500 kişi katıldı. Yürüyüşümüze özellikle 15 Temmuz kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize ithafen 'Burada!' diyerek başladık. Yürüyüşün sonunda şehit Halil Kantarcı kardeşimizin sosyal medyadan paylaşmış olduğu 'Bugün şehit olsam' cümlesini burada söyledik." diye konuştu.

Etkinliğe, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, diğer kurum müdürleri ve çok sayıda genç katıldı.

AA