Erzurum'un Tekman ilçesinde bir besicinin 43 koyunun çalındığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Yol güzergahındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli aracı takibe aldı.

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Koyunların, Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki bir yaylaya götürüldüğünü tespit eden jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan koyunlar sahibine teslim edildi.

AA