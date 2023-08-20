Erzurum'un Tekman ilçesinde bir besicinin 43 koyunun çalındığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Yol güzergahındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli aracı takibe aldı.
Koyunların, Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki bir yaylaya götürüldüğünü tespit eden jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Çalınan koyunlar sahibine teslim edildi.
AA