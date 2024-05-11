Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki TOKİ'lerde dün akraba iki grup arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden T.Z, S.Z, H.Z. ve E.Z. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki TOKİ'lerde dün akraba iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralanmış, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri kavgayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.