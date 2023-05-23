ERZURUM AA- Yapımcılığını Ahmet Yenilmez'in üstlendiği, yönetmenliğini Mustafa Yılmaz ve Satuk Buğra Yenilmez'in yaptığı film, kentte Atatürk'ü ve Erzurum Kongresi'ni anlatan ilk kapsamlı sinema filmi özelliğini taşıyor.

Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda Erzurum Kongre Merkezi'nde çekimleri süren filmde Mustafa Kemal Atatürk rolünü Serdar Yeğin canlandırıyor.

Filmin senaristi ve yönetmeni Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı kentte film çektiklerini söyledi.

Cumhuriyet'in yüzyılına yaklaşıldığını belirten Yılmaz, "Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşıyoruz ve Yeni 'Türkiye Yüzyılı'na giriyoruz. Bütün bunların ilk adımı Erzurum'da atıldı." dedi.

Yılmaz, Erzurum halkının Atatürk'e önemli destek verdiğini anımsatarak, "Erzurum, aslında dünyanın tarihini değiştiren bir yer çünkü Mustafa Kemal istifa ettiğinde Kazım Karabekir, Erzurum halkıyla Mustafa Kemal'e destek vermemiş olsaydı dünyanın tarihi değişecekti. Böyle baktığımızda, Erzurum'daki kongre ve Erzurumlular ile Kazım Karabekir'in desteği, dünyanın tarihini değiştiren en önemli olaylardan bir tanesi." diye konuştu.

Bugüne kadar böyle kapsamlı bir filmin çekilmediğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu olay maalesef bugüne kadar gün yüzüne çıkmadı. Cumhuriyet'in 100. yılına ve Yeni Türkiye Yüzyılı'na girdiğimiz bugünlerde Erzurum halkıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi adına böyle bir sinema filmi çekiyoruz. Böyle bir ilk adımı inşallah geniş kitlelere duyuracağız. İlk gösterimi 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin yıl dönümüne yetiştirmek üzere bütün çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Nasip olursa 23 Temmuz'da sinema salonlarına girmek gibi bir niyetimiz var. Erzurum halkına ve Büyükşehir Belediyesine destekleri için teşekkür ediyorum."

"Erzurum'u Erzurumlular ile anlatmaya çalıştık"

Yönetmen Satuk Buğra Yenilmez de Erzurum'un Cumhuriyet için çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

"Erzurum'un tarihi yapısı, insanının vatana sahip çıkma aşkı bizi gerçekten derinden etkiledi." diyen Yenilmez, şunları dile getirdi:

"Erzurum olmadan Milli Mücadele'nin gösterilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Erzurum'un Milli Mücadele'deki yeri, Cumhuriyet'in kuruluşundaki önemi bir şekilde gösterilmeliydi. Ortalama 50 kişilik set ekibiyle çalışıyoruz. Oyuncular, İstanbul ve Erzurum'un kendi oyuncularından oluşturuldu. Buranın kendi halkından oyuncuların seçilmesinin daha iyi olacağını düşündük. Erzurum'u Erzurumlular ile anlatmaya çalıştık. İnşallah güzel bir proje ortaya çıkacak."

Yenilmez, filmin geçtiği mekanların tarihi olduğunu anlatarak, "Erzurum Kongresi'nin bu kadar kapsamlı ele alındığı başka bir proje olmamasından dolayı bu, tarihe bir nottur. Böylesine bir projede yer almak yönetmen olarak gurur verici. Özellikle filmin geçtiği mekanların bu kadar özenli korunması bizi çok mutlu etti. Normalde tarihi mekanlarda plato usulüne gidiliyor ama bunların bu kadar muhafaza edilmesi bizim için rahatlatıcı oldu. Neticede Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir, bu mekanlarda mücadeleyi verdiler." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da belediye olarak filmin çekimlerine sponsor olduklarını belirterek, "Belediye olarak sonsuz katkı sağlıyoruz, sponsorluğunu tamamen biz üstlendik. Bu film önemli çünkü Cumhuriyet'i kuran şehir, Erzurum olarak biliniyor ama böyle dijital platformda, sinemalarda kimse izleme fırsatı bulamamıştı. Bugün bunlar yapılıyor, bu yüzden çok mutluyuz." dedi.