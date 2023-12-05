Erzurum

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereye düştüğü Erzurum'da, bina çatılarında buz sarkıtları, kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu.

Manisa'da midibüs ile tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı Manisa'da midibüs ile tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı

Park halindeki araçların camlarının buzla kaplandığı kentte, belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle buzlanma ve bazı noktalarda sis meydana geldi.

Kars

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Kars'ta, araç camları buz tuttu. Bazı sürücüler, camlardaki buzları temizledi.

Soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

Kaynak: AA