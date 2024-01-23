Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da, dün başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ekipleri kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Beyaz örtüyle kaplanan il merkezindeki bazı noktalar dronla görüntülendi.

Termometrelerin gece sıfırın altında 8 dereceyi gösterdiği Ardahan'da, kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana gelen kentin yüksek kesimlerinde kar tipiye dönüştü.

Kars’ta iki gündür kar etkili oluyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı şehir merkezinde, belediye ekipleri çalışma yürütüyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü kentte, beyaza bürünen tarihi yapılarda güzel manzaralar oluştu.

Sarıkamış ilçe merkezinde kar kalınlığı 25, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ise 120 santimetreye ulaştı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.