Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 138 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan'da da 5 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

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İl Özel İdaresine bağlı ekipler yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kars'ta ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yoğun tipinin yaşandığı yüksek rakımlı köylerde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri bölgede karla mücadele çalışması sürüyor.

Kaynak: AA