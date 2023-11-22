Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 138 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.
Ardahan'da da 5 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresine bağlı ekipler yolların açılması için çalışma yürütüyor.
Kars'ta ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı.
Yoğun tipinin yaşandığı yüksek rakımlı köylerde ulaşım güçlükle sağlanıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri bölgede karla mücadele çalışması sürüyor.Kaynak: AA