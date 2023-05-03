ERZİNCAN AA- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Erzincan Valiliğinin destekleriyle İnönü Mahallesi'nde 3 bin 200 metrekare kapalı alan olarak yaptırılan kütüphanede yaklaşık 100 bin kitap bulunuyor.

Kütüphanede sessiz salon, kafeterya, aktivite salonları da hazırlandı.

Toplu ve bireysel çalışma salonlarının yanı sıra atölyeler, konferans, bilgisayar salonları ve eğitici oyun alanları bulunan kütüphanede, hem bilimsel araştırma yapanlar hem de öğrenciler rahatça çalışabilecek.

Kütüphanede görme engelliler için hazırlanan bilgisayar donanımlı sınıf da dikkati çekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, AA muhabirine, yaşayan bina konseptiyle kentin yeni bir kütüphaneye kavuştuğunu söyledi.

Bir yıl süren yoğun bir çalışmanın ardından hazır hale gelen kütüphanenin vatandaşlara 24 saat hizmet vereceğini vurgulayan Heb, şöyle devam etti:

"Konsept binanın içerisinde, 100 kişilik konferans salonunun yanı sıra çalışmaların ardından bunalan ziyaretçiler için satranç ve bilardo sporu ile vakit geçirebilecekleri aktivite salonlarımız var. Okuyucu salonumuz ve kafeteryamız var. Bina içerisinde 0-3 ve 3-6 yaş grubumuza hazırlanmış eğitici oyun alanlarımız bulunuyor. Ödünç kitap servisimizde yaklaşık 60 bin kitabımız mevcut."

Kütüphanenin, dijital çağa uygun şekilde inşa edildiğini vurgulayan Heb, "Kütüphanemizde bir bilgisayar odamız var. Öğrencilerimiz, internet üzerinden dijital platformdan her türlü bilgi ve belgeyi tedarik edebilecek. Kütüphanemizin en üst katında ise 'sesiz salon' dediğimiz çalışma salonları ve grup çalışma odalarımız var." diye konuştu.

"Engelli dostu bir kütüphaneyiz"

Kütüphanenin en önemli detaylarından birisinin de "engelsiz" özelliği olduğunu vurgulayan Heb, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımız, kütüphaneden rahatlıkla istifade edebilecekler çünkü engelli dostu bir kütüphaneyiz. Engelli vatandaşlarımız her türlü araştırma yapabilecekleri imkanlara sahip. Özellikle görme engelli kardeşlerimizin Braille alfabesi kullandıkları bilgisayarlardan oluşan bir engelli sınıfımız da var. Burada 24 saat istedikleri şekilde araştırma yapabilecekleri bir ortam oluşturuldu."