Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Vali Hamza Aydoğdu da bölgeye giderek incelemede bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Aydoğdu, bölgedeki çalışmaları takip ettiğini belirterek, "Toprak altında kalanlar var, sayı net değil. Arama kurtarma çalışmalarımız başladı." dedi.

AFAD'ın açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin bazı il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Erzincan Belediye başkanı Bekir Aksun'un açıklaması

Belediye Başkanı Bekir Aksun "İlk belirlemelere göre toprak altında 9 kişi gibi gözüküyor. 10-12 kişi olarak orada bulunan arkadaşlar ifade etti. Umarım inşallah daha fazla kayıp yaşanmaz. Bunlar da kurtarılır. Kayıp vermeden kurtarırsak çok sevinmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek için çevre illerden çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi.

Erzincan'daki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin bulunduğu alanda meydana gelen toprak kayması nedeniyle adli soruşturma başlatıldığını ve 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maden ocağında toprak kaymasının meyana geldiği Erzincan İliç'te 6 ambulans ve 2 UMKE timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başında olduklarını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İliç'te bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayı sebebiyle 6 ambulans ve 2 UMKE Timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başındayız. Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı. Allah bu ve benzeri tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.