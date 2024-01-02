Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının ertelenmesinin ardından Kardelen Meydanı'ndaki dijital reklam panosuna yansıtılan görseldeki ifadeler nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Başsavcılığın kararıyla kaldırılan görsele ilişkin soruşturma kapsamında, “içeriğin yayınlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürüten yetkili kişi ya da kişilerin ve içeriğin paylaşılması talimatını veren yetkililerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi” için çalışma yürütülüyor.