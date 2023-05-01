Türkiye'nin Dünya çapında saygınlık uyandıran ses sanatçısı, Barış Elçisi , Yazar ve aktör Ersin Faikzade'ye Dubai'de dünya şöhretlerini biraraya getiren, her yıl düzenlenen Global Inspirational Awards töreninde "Küresel İlham Veren Sanatçı" ödülü verildi. Şıklığı , zarafeti ve insani duruşu ile geceye katılanları büyüleyen Ersin Faikzade Dubai'de ilgi odağı haline geldi, Gulf Good News'e verdiği özel röportajda Yeni projeleri ve konserlerinden bahsetti.

Ersin Faikzade sahnede "Ben kendimj insanliga ve sevgiye toleransa adadım, Dünyayı kıta kıta dolaşıyor konser ve insani projeler yapıyorum, hep dediğim gibi insanlığın dili, rengi, dini , milliyeti yoktur, HEPİMİZ INSANIZ" dedi .Yaptığı konuşma ile 40 ülkeden gelen iş insanları, sanatçilar, fenomenler, Moda dünyasının gözde isimleri, Hint sinema starlari , Büyük elçilerce uzun süre alkışlandı. Hint sinemasının ünlü prodüktörlerinden Syed Yasir Hussain Gurdezi "Faikzade gerçek bir sufi stardır kalplere ve ruhlara dokunuyor "diyerek sanatçıya övgüler yağdırdı.

Gecede ödülünü Ekselans Laila Rahhal Al Atfani ve milyarder iş adamı Yaqoup Al Ali, Dubai'nin çok sevilen simalarindan Ekselans Aarefe Saleh Al Falahi 'nin elinden alan Türk sanatçı tören sonrasi davetlilerin ilgi odağı haline gelirken uzun süre sevenleri ve hayranları ile fotograflar çektirdi.

Hint sinema starı Poonam Dubey ile kareleri çok begenildi.

