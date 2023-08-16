YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL



Uzun yıllar müzik, mimarlık ve resim çalışmalarını birlikte yürüten Erol Evgin’in, resim sergisi geçtiğimiz gün Bodrum Göltürkbükü Touch Sanat’ta düzenlenen kokteylle açıldı.



Evgin’in, mimari ile resmi tuvalde buluşturduğu, 25 adet yağlı boya tablosunu sanatseverlere sunduğu sergi 5 Eylül tarihine kadar izlenebilecek.



Yoğun ilgi gören sergi açılışında misafirleriyle yakından ilgilenen Erol Evgin'in, sergi açılışına katılanlar arasında; Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden (Mimar Sinan Üniversitesi) hocası ünlü ressam Devrim Erbil, iş insanları Ahmet Eren ve İsmail Eren, TEV’in Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve eşi, Cüneyt Arkın’ın oğulları Kaan Cüreklibatır, Murat Arkın ve eşleri de vardı.