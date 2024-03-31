Azerbaycan topraklarında Ermeni çetelerin 106 yıl önce gerçekleştirdiği katliam, "ülke tarihinin en feci katliamlarından biri" olarak görülüyor.

20. yüzyılın başlarında Çar Rusyası'nın son dönemlerinde Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerine yerleştirilmiş Ermeniler, otorite boşluğundan da faydalanarak Azerbaycanlıları katletmeye ve topraklarını ele geçirmeye başladı.

1905'ten itibaren örgütlenip silahlanan Ermeniler, Azerbaycanlıları yıldırmak için başta Bakü olmak üzere tüm bölgelerde karışıklıklar çıkardı.

1917'de Rusya'da gerçekleştirilen devrimle çarlık rejimi yıkıldı. İktidara gelen Bolşevikler, Bakü'de de yönetimi ele geçirdi. Bolşeviklerin Ermeni lideri Stepan Şaumyan, Ermeni çetelere siyasi ve maddi destek sağladı, böylece Azerbaycanlılara karşı saldırılar arttı.

Ermeni ve Bolşevik çeteler, 1918'de 30 Mart-3 Nisan'da Bakü, Şamahı, Guba, Haçmaz, Lenkeran, Hacıgabul, Salyan, Zengezur, Karabağ, Nahçıvan ve diğer bölgelerde 50 bin Azerbaycanlıyı katletti.

Katliam, "Kafkas İslam Ordusu" ismi verilen Osmanlı ordusunun Azerbaycan'a yardıma gelmesi ve ülkeyi çetelerden temizlemesiyle son buldu.

Azerbaycan'da, 1918'de Ermenilerce uygulanan mezalim ve katliam "soykırım" olarak kabul ediliyor.

Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 1998'de imzaladığı kararnameyle 31 Mart'ın "Azerbaycanlıların Soykırımı Günü" olarak anılmasına karar vermişti.

Cumhurbaşkanı Aliyev'den "Azerbaycanlıların Soykırımı Günü" paylaşımı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak katliamın kurbanlarını andı.

Azerbaycanlılara yönelik sistematik etnik nefret politikası halen devam ediyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da "Azerbaycanlıların Soykırımı Günü" dolayısıyla bildiri yayımladı.

Kurbanların saygıyla anıldığı belirtilen bildiride, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı ve işgali döneminde işlenen etnik temizlik ve soykırım suçları, 2. Karabağ Savaşı'nda askeri operasyonların dışındaki bölgelerde sivillere karşı işlenen savaş suçları, Azerbaycanlılara yönelik sistematik etnik nefret ve hoşgörüsüzlük politikasının halen devam ettiğini gösterdi." ifadesi yer aldı.

Bildiride, tarihten ders çıkartılması gerektiği kaydedilerek, Ermenistan'a intikamcı eğilimlerin önlenmesi çağrısı yapıldı.