Haber: Damla Oya Erman

Ancak uzmanlar, bu alışkanlığın çocukların fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

1. Dil gelişiminde sorunlar

Erken yaşta tablet kullanımı, çocukların dil gelişimini olumsuz etkileyebilir. Ekrandaki pasif içeriklerle zaman geçirmek, çocukların etkili iletişim becerilerini geliştirmelerini engelleyebilir. Çocukların etkileşimli oyunlar ve gerçek dünya deneyimleri ile dil becerilerini geliştirmeleri daha sağlıklıdır.

2. Dikkat eksikliği ve odaklanma sorunları

Sürekli olarak hareket eden ve değişen görsel ve işitsel uyarıcılar, çocukların dikkatini dağıtabilir. Erken yaşta yoğun tablet kullanımı, çocukların uzun süreli odaklanma yeteneklerini zayıflatabilir. Bu durum, gelecekte dikkat eksikliği ve odaklanma sorunlarına yol açabilir.

3. Uyku sorunları

Mavi ışık yaydığı bilinen tablet ve ekranlar, çocukların biyolojik saatini etkileyebilir. Gece geç saatlere kadar tablet kullanımı, çocukların uyku düzenini bozabilir. Yetersiz uyku, çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığını olumsuz etkileyebilir.

4. Fiziksel sağlık problemleri

Ergonomik olmayan pozisyonlarda tablet kullanmak, çocuklarda duruş bozukluklarına, boyun ve sırt ağrılarına yol açabilir. Ayrıca, gözlerin yakın mesafedeki ekrana odaklanması, göz yorgunluğuna ve göz sağlığı sorunlarına neden olabilir.

5. Sosyal izolasyon

Aşırı tablet kullanımı, çocukların gerçek dünyadaki sosyal etkileşimlerini sınırlayabilir. Oyun arkadaşlarıyla fiziksel etkileşim yerine dijital ortamda vakit geçirme alışkanlığı, çocukların sosyal becerilerini ve empati yeteneklerini zayıflatabilir.

Uzmanların tavsiyeleri

Çocukların ekran süresini sınırlayın ve yaşlarına uygun içerikler seçmeye özen gösterin.

Etkileşimli ve öğretici uygulamaları tercih edin.

Tablet kullanımını belirli zaman aralıklarıyla kısıtlayın ve fiziksel etkinliklere zaman ayırın.

Çocuklarınıza kitap okuma alışkanlığı kazandırın.

Ebeveynler, çocuklarına örnek olmalı ve kendi ekran kullanımını kontrol altında tutmalıdır.

Erken yaşta tablet alışkanlığının zararlarına karşı bilinçli bir şekilde hareket etmek, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve dengeyi korumak adına önemlidir.