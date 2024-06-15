Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Duygu Erdem, erişkinlerde tekrarlayan burun kanamaları hipertansiyon habercisi olabileceğini belirterek, "Burun kanaması sayesinde hastanın tansiyonunu saptayıp daha ileri bir komplikasyon olmasının önüne geçebiliyoruz." dedi.

Erdem, AA muhabirine, burun kanamalarının özellikle yaz döneminde çok sık görülen şikayetlerden olduğunu söyledi.

Burun kanamalarının hafife alınmaması gerektiğinin altını çizen Erdem, erişkinlerin yüzde 60'ının hayatlarının bir döneminde müdahale gerektirecek burun kanamasıyla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Erdem, burun kanamalarının hayatı tehdit edecek düzeyde olabileceğine dikkati çekerek, "Çocukluk çağında burun kanamalarının en sık sebebi enfeksiyon ve travmalarken, erişkin yaşta bilinenin aksine en sık sebep hipertansiyondur. Dolayısıyla tekrarlayan burun kanamalarında erişkin hastalarda aklımıza mutlaka hipertansiyon gelmeli." diye konuştu.

Burun kanaması durumunda yapılması gerekenlere değinen Erdem, şöyle devam etti:

"Burun kanaması olduğu zaman ilk yapılması gereken şey bilinenin aksine başı geriye yatırmak değil, başımızı öne eğerek burun kanatlarından burnumuzu dikkatli şekilde sıkmak. Bu şekilde burun kanamalarının bir kısmı kendiliğinden durmaktadır ama burun kanaması durmazsa artarsa ve 5 dakika böyle beklememize rağmen hala sızıntı şeklinde geliyorsa mutlaka bir hekime başvurup yardım almamız gerekir."

"Bazen hipertansiyonun ilk tanısını burun kanamasıyla koyabiliyoruz"

Erdem, acile bu şekilde gelen hastaların ilk önce tansiyonlarının ölçüldüğünü belirterek, "Bazı hastalarımız kendilerinde hipertansiyon olduğunu bilmiyorlar ama tekrarlayan ölçümler yapıldığında altta yatan bir hipertansiyon saptanabiliyor. Dolayısıyla bazen hipertansiyonun ilk tanısını burun kanamasıyla koyabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı hastaların, "İyi ki burnum kanamış yoksa beyin kanaması geçirebilirdim." şeklinde düşüncelerinin olduğunu dile getiren Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, bir anlamda doğru ama bir anlamda da doğru değil. Burundan kanayınca beyin kanamasına engel olan bir durumu yok ama yüksek tansiyon burun damarlarını çatlatacak kadar hastaya zarar verebiliyorsa - aynı damarlardan beynimizde de var - yani orada da bir kanama olma ihtimali var. Dolayısıyla burun kanaması sayesinde hastanın tansiyonunu saptayıp daha ileri bir komplikasyon olmasının önüne geçebiliyoruz. Bu açıdan önemli."

Erdem, 40-60 yaş arasında burun kanamasının en sık sebebin hipertansiyon olduğunu belirterek, "Tekrarlayan burun kanamasıyla gelen hastamızın sebebi olarak hipertansiyonunu yakalayıp bunu zamanında tedavi edersek bu hipertansiyonun kronikleşmesine bağlı ileride birtakım damar hastalıklarının oluşmasını engelleyebiliriz." dedi.

Doç. Dr. Erdem, yaz döneminde güneş altında çok sık durmanın, yeterli sıvı almamanın, burnun sert bir şekilde sümkürülmesinin de burun kanamasını artıran sebepler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.