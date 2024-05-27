Ergin Ataman, çok mutlu olduğunu ve artık bir Türk spor adamının, yeşil-beyazlı ekibin maçlarını oynadığı spor salonu OAKA'da bayrağının olacağını söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uber Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından Türkiye'den gelen basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ataman, takım ve kendisine destek verenler adına çok mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'den sezon başından bu yana kendisine destek verenler olduğunun altını çizen Ataman, "Bir Türk spor adamının, bir Türk antrenörün yine buralarda olması, yine şampiyon olmasına sevindiler. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, bütün büyüklerimize, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bütün halkımıza çok teşekkür ediyorum. Belki de Avrupa basketbol tarihinin en inanılmaz sezonunu yaşattık. Geçen sezonu 17. sırada tamamlayan bir takımı alıp play-off'a taşımak, Dörtlü Final'de şampiyon olmak çok önemliydi. Son şampiyon Real Madrid'i inanılmaz bir maçtan sonra, ikinci devrede inanılmaz bir savunmayla yenip şampiyon olmak büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.

Panathinaikos'un maçlarını oynadığı spor salonu OAKA'da yer alan ve 6 Avrupa Ligi şampiyonluğunu simgeleyen bayraklara dikkati çeken Ataman, "OAKA'ya gittiğimizde, oradaki 6 tane bayrağı görüyordum ve hep çocuklara 'Biz de buraya bir bayrak asacağız. Bir bayrak asmak için Berlin'e gidiyoruz.' dedim. Bunu başardık. Artık OAKA'da bu takımın da bayrağı olacak bir Türk spor adamının da bayrağı olacak. Bu sebeple çok mutluyum. Bugün maçtan önce hiç heyecanlı değildim. Oyunculara da 'Çıkalım, sezon boyunca oynadığımız basketbolu oynayalım. Bunun bir final olduğunu düşünmeyin, bunun sadece kazanılması gereken bir maç olduğunu düşünün.' dedim. Bugün çok rahattım. Tabii ki kaybedebilirdik. Real Madrid bu turnuvada büyük favoriydi. Dün basın toplantısında Real Madrid koçuna 'Sana ikinci şampiyonluğu vermeyeceğim.' dedim, vermedim, üçüncü şampiyonluk bende." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Kostas Sloukas'ın kupayı kendisiyle birlikte kaldırmasıyla ilgili de konuşan Ataman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Normalde kupayı hep kaptanlar kaldırır ama Kostas Sloukas ısrarla beni istedi. Sezon başından bu yana her galibiyetten sonra bütün oyunculara 'Koçu dinleyin, bizi Dörtlü Final'e taşıyacak.' dedi. Buraya gelince de 'Koçu dinleyin, bizi şampiyon yapacak.' dedi. Şampiyon olunca da kupayı birlikte kaldırdık. Buraya gelmeden önce Sloukas en iyi 5'e seçilmedi. Ben de bunun üzerine 'Biz şampiyon olacağız, Sloukas da MVP olacak.' dedim. Bu da oldu. İnanılmaz mutluyum."

Ergin Ataman, tarihin en önemli şampiyonluklarından birini yaşadığı için mutlu olduğunu belirtirken, taraftarı olduğu Galatasaray'ı ve Okan Buruk'u da şampiyonluk için tebrik etti.

Ataman, olağanüstü duygular yaşadığını dile getirdi.

Real Madrid karşısında Avrupa basketbolunun gelmiş geçmiş en etkileyici sonuçlarından birini elde ettiklerini vurgulayan Ataman, "Geçen sezonu 17. sırada tamamlayan Panathinaikos olarak buraya şampiyonluğu kazanmaya geldik, taraftarımızla bunu başardık. İlk yarıda 36 sayı atmalarına müsaade ettik ve maça iyi başlayamadık. Belki de 'Ne sıkıcı final' diye düşündü izleyenler ama biz böyle düşünmedik. Üçüncü çeyrekte sadece 7 sayı atmalarına izin verdik, oyunun kontrolünü aldık. Dördüncü çeyrekte mükemmel oynadık. Real Madrid çok iyi bir takım ama Avrupa Ligi tarihinde olduğu gibi bu sezon da normal sezonu birinci bitiren takım şampiyon olamadı. Gerçekten şampiyon olamayabilirdik ama benim öncelikli hedefim Dörtlü Final'e kalmaktı. Ama buraya geldikten sonra da 2 maç kazanıp şampiyon olursunuz." açıklamasını yaptı.

Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo'nun normal sezonda yılın koçu olmayı hak ettiğini ancak kimsenin yılın koçunu hatırlamayacağını dile getiren Ataman, şöyle devam etti:

"Real Madrid olağanüstü oyunculardan kurulu bir takım ve bu oyuncu grubunu yönetmek kolay iş değil. Mutluyum çünkü asla yılın koçu seçilen isim şampiyon olamamış, O yüzden bu benim için daha iyi. Kimse gelecekte yılın koçunu hatırlamayacak. Ben bu ödülü ne zaman kazandığımı gerçekten hatırlamıyorum ama şampiyon olduğum tarihleri hatırlıyorum."

"Bundan önceki tüm şampiyonluklarımda babam yanımdaydı"

Taraftarı olduğu Galatasaray'ı tebrik eden ve bu anlamda iyi bir gün yaşadığını söyleyen Ataman, "Bugün Avrupa Ligi'nde tarihin en önemli şampiyonluklarından birini yaşıyorum ve çok mutluyum. Bir Galatasaray taraftarı olarak da Galatasaray'ın şampiyon olması beni ayrıca mutlu etti. Şampiyon olan takımlar kutlanır. Ben de buradan Galatasaray'ı ve Okan Buruk hocayı da bir kez daha kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Maçın ardından canlı yayında, geçen ay vefat eden babası İbrahim Nuray Ataman'ı anması hatırlatılan Ataman şunları söyledi:

"Canlı yayında, bir ay önce kaybettiğim babamı anmamak imkansızdı. Bundan önceki tüm şampiyonluklarımda sahada benim yanımdaydı ama maalesef kaybettik. O gün neredeyse bütün oyuncularım bana mesaj atıp 'Seni ve babanı onurlandıracağız.' dediler. Bu açıdan çok mutluyum. Sloukas da söyledi, sezonun ilk ayından itibaren soyunma odasında 'Biz Dörtlü Final'e kalacağız.' dediğimde, Sloukas da 'Hocayı dinleyin. Bu koç bizi Dörtlü Final'e taşıyacak.' diyordu. Kasım ayında bunu söylüyordu. Bu öz güveni, bu birlikteliği sağlayan bir lider olarak kupayı benimle beraber kaldırmak istedi. Çok ısrar etti ve onu kıramam. Aramızda müthiş bir saygı var. O yüzden kupayı birlikte kaldırdık. Bir Türk antrenör olarak böylesine bir şampiyonluk kazandığım için mutlu olduğumu belirtmek istiyorum."

Saloukas: Ergin hocaya kimse bir şey söyleyemez

Real Madrid karşısında 24 sayı atarak en değerli oyuncu (MVP) seçilen Kostas Sloukas, elde edilen şampiyonluğun mimarının Ergin Ataman olduğunu vurguladı.

Ataman'la çalıştığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Sloukas, "Ergin hocaya kimse bir şey söyleyemez. Çok hak edilmiş bir şampiyonluk. Yarı finalde 16, finalde 15 sayı farkla kazandık. Avrupa'nın yüzde 100 şampiyonuyuz, takımımla gurur duyuyorum. Tarihi bir şampiyonluk oldu. 12 yıldan bu yana Panathinaikos, Dörtlü Final'e kalamıyordu. Müthiş bir geri dönüş oldu." diye konuştu.

Ataman'ın etrafında müthiş bir takım inşa edileceğinin altını çizen Sloukas, "Anadolu Efes'i dipten alıp üst üste Avrupa şampiyonu yaptığı gibi 17. sıradaki takımı alıp Avrupa şampiyonu yaptı. Çok merak ediyorum, Ergin Ataman hakkında kim bir şey söylemeye cüret edebilir. Panathinaikos'ta olmamın bir numaralı sebebi Ergin Ataman. Şimdi herkese şampiyonluğu gösterdik. Bize ilk günden itibaren 'Dörtlü Final'e biletleri alın.' dedi. Akıl oyunları yapmadı. Kendisine, yaptığı işe, geçmişteki başarılarına inanıyor. İlk sezonda şampiyon bir takım oluşturacağına inanmıyor olabilirdik belki ama Dörtlü Final'de olacağımıza inanıyorduk. Bunu hak ettik, Avrupa'nın en iyi takımıyız." değerlendirmesinde bulundu.