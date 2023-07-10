Türk antrenör Ergin Ataman yönetiminde olan Panathinaikos, yeni sezon kadro planlaması dahilinde takımı güçlendiriyor. Takım 30 yaşındaki Jerian Grant'ı takıma dahil etti. Grant, en üst seviyeye ait olduğunu kanıtlama zamanı geldiğini ve dolu bir OAKA'da forma giymek için heyecan duyduğunu ifade etti.

30 yaşındaki basketbolcu, geride kalan sezonda Türk Telekom ile Eurocup’ta maç başına 14,9 sayı, 3,2 ribaund, 6,1 asist ve 1,3 blok ortalamaları yakalarken, geçen sezon Eurocup'ın da MVP'si seçildi.

PAO'NUN YAZ TRANSFERLERİ

Jerian Grant (G)    Türk Telekom
Mathias Lessort (C)    Partizan    
Kostas Antetokounmpo (C)    Fenerbahçe Beko 
Dimitris Moraitis (PG)    Peristeri    
Luca Vildoza (G)    Crvena Zvezda    
Dinos Mitoglou (PF)    Olimpia Milano  
Kostas Sloukas (PG)

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HABER: BEYZA BETÜL CİHAN