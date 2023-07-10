Türk antrenör Ergin Ataman yönetiminde olan Panathinaikos, yeni sezon kadro planlaması dahilinde takımı güçlendiriyor. Takım 30 yaşındaki Jerian Grant'ı takıma dahil etti. Grant, en üst seviyeye ait olduğunu kanıtlama zamanı geldiğini ve dolu bir OAKA'da forma giymek için heyecan duyduğunu ifade etti.
30 yaşındaki basketbolcu, geride kalan sezonda Türk Telekom ile Eurocup’ta maç başına 14,9 sayı, 3,2 ribaund, 6,1 asist ve 1,3 blok ortalamaları yakalarken, geçen sezon Eurocup'ın da MVP'si seçildi.
PAO'NUN YAZ TRANSFERLERİ
Jerian Grant (G) Türk Telekom
Mathias Lessort (C) Partizan
Kostas Antetokounmpo (C) Fenerbahçe Beko
Dimitris Moraitis (PG) Peristeri
Luca Vildoza (G) Crvena Zvezda
Dinos Mitoglou (PF) Olimpia Milano
Kostas Sloukas (PG)