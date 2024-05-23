Panathinaikos'un Avrupa'da gelmiş geçmiş en başarılı kulüpler arasında yer aldığının altını çizen Ataman, "Burada bulunmak çok güzel. Bununla gurur duyuyorum. Bütün taraftarlar bunun keyfini çıkarsın. Herkes yedinci şampiyonluğu bekliyor. Yedinci yıldız gelecek. Bu bir milli maç değil. Ben burada Türk koç olarak Yunan takımının başında sahada olacağım. Tabii ki burada herkes bu kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. Bu benim altıncı Dörtlü Final'im. Karakterli, iyi oyuncular seçerseniz iyi bir yol çizersiniz. Önümüze büyük hedefler koymaktan asla ürkmeyiz. Şimdi Dörtlü Final'deyiz. Burada en büyük hedef kupayı kazanmak. Bizim de hedefimiz kupayı kazanmak." diye konuştu.

"Fenerbahçe Kulübü ve Fenerbahçe taraftarına çok büyük saygım var"



Takımın kamp yaptığı otele girişi sırasında bazı taraftarlar ve Alman polisiyle tartışma yaşaması hakkında da konuşan Ataman, şunları söyledi:

"Beni destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Alman polisinden Avrupa Ligi CEO'suna kadar. Ama basın toplantısında küçük insanların yaşattığı önemsiz şeylerle ilgili konuşmak istemiyorum. 10-15 kişilik provokatör bir gruptu bu, Fenerbahçe'yi temsil etmiyor. Fenerbahçe Kulübü ve Fenerbahçe taraftarına çok büyük saygım var. Ben burada basketbol konuşmak istiyorum. Ben oyuncularıma ve kulübüme inanıyorum. Taraftarlarımızın müthiş duyguları ve desteğiyle bunu başardık. Yeni bir dönem var. Biz burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Panathinaikos'ta çalışıyorsanız hiçbir hedefe vardığınızda rahatlayamazsınız. Taraftarımız önce play-off sonra Dörtlü Final istedi. Şimdi de 7. yıldızı istiyor. Rakiplerimize büyük saygımız var ama bizim için de şampiyonluk en büyük motivasyon."

Ergin Ataman'la birlikte basın toplantısında yer alan Panathinaikoslu basketbolcu Kostas Sloukas, yarın karşılaşacakları Fenerbahçe Beko'nun harika bir takım olduğunu söyledi.

Çok iyi bir maç olacağını söyleyen Yunan basketbolcu, "Her pozisyonda etkili oyuncuları var. Bir tarafta taktik vardır, bir tarafta da ne kadar kazanmak istediğiniz önemlidir. Küçük ayrıntılar çok öne çıkacaktır. Tabii ki deneyimli oyuncular var. Ama bence şans bu oyunun bir parçası. Umarım şans bizim yanımızda olur. Ergin Ataman, son derece iyimser bir antrenör. Bunu başarısıyla ortaya koydu, büyük işler başardı. Bu havayı soyunma odasında da yaşıyoruz. Panathinaikos olarak Avrupa'nın en önemli organizasyonunda başarılı olmaya çalışacağız. 2009'da her ne kadar kadroda olmasam da buradaydım. Sarunas Jasikevicius harika bir oyuncuydu ve 2009'daki Panathinaikos kadrosunun gelmiş geçmiş en iyi kadro olduğunu düşünüyorum. 2016'da ben Fenerbahçe'deyken burada uzatmalarda kaybettik. 20 sayı geriden gelmiştik ve maçı uzatmıştık. Şimdi müthiş bir takıma karşı oynayacağız, kazanıp finale çıkmak istiyoruz." dedi.