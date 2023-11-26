Siltaş Yapı Pendikspor maçında kırmızı kart gören teknik direktörü Markus Gisdol'un yerine takımın başında Beşiktaş maçına çıkan antrenör Erdinç Sözer, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, mağlup oldukları için çok üzgün olduğunu söyledi.

Maça iyi hazırlandıklarını anlatan Sözer, "Bu maç için çizdiğimiz planın sahaya yansıdık. Takım çok istekli, motiveli ve büyük bir enerji ile taraftarımızla beraber 90 dakika oynadı. Sonuçta puansız maçı bitirdik, bir mağlubiyet aldık. Biz galibiyet için oynadık. En az bir puan almamız gerekiyordu. Bunu yapamadık. Bugün ilk devre çok pozisyonlar geldi, ikinci devre de çok istekli oynadık. Çok pozisyonu girdik ama sonuçta golü bulamadık. Böyle takıma karşı golü bulamayınca, duran toptan yan toplan her zaman bir gol yiyebilesin. Bunu da Beşiktaş başardı ve galibiyet ile buradan ayrıldı. Galibiyet alamadığımız için çok üzgünüz." ifadesini kullandı.

Sözer, Beşiktaş karşısında önde basmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Pozisyonları hızlı bir şekilde önü oynayıp gol bulmaya çalıştık. Tabi bulduğunuz pozisyonları kullanmak gerekiyor, pozisyonları değerlendirmemiz lazım. Belki ikinci golü bulsaydık maç bizim lehimize geçerdi. Bu tür pozisyonları artık değerlendirmemiz lazım." şeklinde konuştu.