Haber: Dinçer Karacalar

İlk Albümün çıkış şarkısı olan “Uyku Hırsızı” ‘ nı müzikseverlerin beğenisine sundu . Aynı zamanda yaptığı stand-up showları ile son dönem komedi kulüplerinin de aranan isimlerinden olan Erdenizzo “Bu şarkıların şakası yok hepsi çok duygusal” dedi. İlk klibini “Uyku Hırsızı” şarkısına çeken ve yapay zeka ile unutulmaz aktör Sadri Alışık’ın görüntülerine yer veren sanatçının bu klibinde bol bol Yeşilçam göndermeleri bulunuyor. Klibin yönetmenliğini Murat Joy üstlendi. Albümdeki tüm şarkıların

söz müzik ve aranjesi ise yine Erdenizzo ‘nun kendi imzasını taşıyor .

İlerleyen aylarda albümdeki bir şarkıya daha klip çekeceklerinin müjdesini veren sanatçı , ilk albümün çok uzun sürede oluştuğunu fakat bundan sonra sevenlerini çok bekletmeden yeni şarkılar yayınlayacağını belirtti.